Motogp soddisfazione Bagnaia dopo i test | Molto meglio del 2025 ma occhio ad Aprilia

Bagnaia si mostra soddisfatto dopo i test e afferma che la moto è molto migliorata rispetto alla stagione 2025, anche se avverte attenzione alla concorrenza di Aprilia. Durante le sessioni a Buriram, il pilota ha notato un aumento di velocità e stabilità, che potrebbero fare la differenza nelle prossime gare. La squadra lavora per perfezionare ancora il setup, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in MotoGP.

Buriram, 22 febbraio 2026 – Da un anno all’altro può cambiare il mondo in uno sport evolutivo come la Motogp. 365 giorni per avere tutto un altro feeling con la propria moto sullo stesso tracciato laddove erano nate le difficoltà. Pecco Bagnaia archivia i test 2026 con buone sensazioni, completamente diverse da quelle di un anno fa, per tornare nel giro che conta della Moto gp, in quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno in Ducati prima di passare in Aprilia e lasciare il sedile a Pedro Acosta. Ma a questo ci si penserà più avanti, perché quello che conta oggi è che Pecco abbia ritrovato maggiore fiducia in sella alla Desmosedici e così, tra sette giorni, al via ufficiale della stagione, potrebbe esserci anche lui a giocarsi la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

