MotoGP 2026 parte dalla Thailandia | tutto il weekend su Sky e NOW

La MotoGP 2026 inizia in Thailandia, al Chang International Circuit di Buriram, con tutte le sessioni trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. L’evento segna l’apertura del campionato e coinvolge piloti e appassionati che seguono il weekend di gara attraverso le piattaforme Sky. La manifestazione si svolge nel circuito thailandese e si conclude con le finali della prima tappa stagionale.

Si accendono i motori: la MotoGP 2026 apre i battenti al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, e Sky Sport porta ogni sessione in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Dal giovedì con la conferenza stampa piloti fino alla gara della domenica alle 9.00, un weekend intero di adrenalina pura. Sprint, qualifiche, Moto2, Moto3 e la grande MotoGP: il racconto è affidato alla voce inconfondibile di Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini agli approfondimenti e tutta la squadra Sky Sport in pista. Stesso weekend, esordio anche per l'NTT IndyCar Series in Florida.

MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Thailandia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8.

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10.

MotoGp, la prima Sprint del 2026 è di Acosta. In Thailandia il pilota della Ktm precede il campione in carica Marquez su Ducati. Caduto il riminese Bezzecchi partito dalla pole.

"In questa MotoGP è difficile metterti dietro agli altri piloti, come oggi, con questo caldo. Il contatto: queste cose sono quelle che rendono spettacolare questo sport: ci può stare. È vero che Marc mi ha buttato fuori pista e ritengo che la penalizzazione sia giusta."

Si decide tutto nell'ultimo giro: Marquez riceve una sanzione, deve cedere la posizione e finisce secondo dietro Acosta. Terzo arriva Fernandez, 8° Di Giannantonio e 9° Bagnaia. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando.