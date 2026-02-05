Borgo Panigale lavora al rinnovo di Marc Marquez, con l’accordo che sembra ormai cosa fatta. Nel frattempo, arrivano voci dalla Spagna su Pedro Acosta, che potrebbe approdare in Ducati già nel 2027, quando cambieranno anche i regolamenti tecnici. La situazione si muove velocemente e le trattative sono in fase avanzata.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Due piloti spagnoli su una Ducati ufficiale a partire dal 2027? Forse sì. Da un lato la volontà di Borgo Panigale di rinnovare il contratto a Marc Marquez, firma data sempre più vicina, dall’altro i rumors dalla Spagna che parlano di un accordo già raggiunto con Pedro Acosta per il 2027, quando contestualmente cambieranno anche i regolamenti tecnici. L’indiscrezione è stata lanciata qualche giorno fa da As: Acosta sarà sulla Desmosedici tra un anno, Ducati ovviamente non ha dato conferme, ma nemmeno smentite. Resta il fatto che il pilota spagnolo lascerà KTM per provare a giocarsi il titolo mondiale ed è uno dei predestinati della Moto gp, motivo per il quale la rossa lo avrebbe messo nel mirino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Domenicali: “Vicini al rinnovo di Marquez. Acosta? I piloti migliori…”

