Come si sono salvati gli abitanti della casa esplosa ad Arezzo | Sbalzato fuori insieme al letto
Gli abitanti della casa esplosa ad Arezzo hanno raccontato come sono riusciti a salvarsi. Uno di loro ha descritto di essere stato sbalzato fuori insieme al letto, mentre gli altri sono riusciti a uscire in autonomia. L’incidente, avvenuto ieri sera, non ha provocato vittime: solo uno dei tre occupanti è ancora ricoverato. La dinamica dell'esplosione è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.
L'esplosione di ieri sera ad Arezzo non ha fatto vittime e solo uno dei tre occupanti dell'abitazione rimane ricoverato. Terribili i racconti di uno dei sopravvissuti che è stato letteralmente sbalzato fuori dall'abitazione con tutto il letto: "Una cosa mostruosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sbalzato fuori insieme al letto, il giorno dopo l’esplosione di Arezzo: “Vivi per miracolo, ma è tutto distrutto”
