Come si sono salvati gli abitanti della casa esplosa ad Arezzo | Sbalzato fuori insieme al letto

Gli abitanti della casa esplosa ad Arezzo hanno raccontato come sono riusciti a salvarsi. Uno di loro ha descritto di essere stato sbalzato fuori insieme al letto, mentre gli altri sono riusciti a uscire in autonomia. L’incidente, avvenuto ieri sera, non ha provocato vittime: solo uno dei tre occupanti è ancora ricoverato. La dinamica dell'esplosione è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

