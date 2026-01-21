scontro auto moto grave un 17enne sbalzato nel fosso

Un incidente tra auto e moto si è verificato oggi pomeriggio a Zanica, lungo via Comun Nuovo sulla provinciale 120. Un giovane di 17 anni è stato sbalzato nel fosso a seguito dello scontro, riportando ferite gravi dopo un volo di circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni del ragazzo.

ZANICA. Lo schianto verso le 17,30 in via Comun Nuovo, sulla provinciale 120 a Zanica. Il giovane ha fatto un volo di quattro metri. Ricoverato al «Papa Giovanni». Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto, il giovane era ancora cosciente. Sarebbe però in gravi condizioni il motociclista di 17 anni che nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, intorno alle 17,30, è stato coinvolto in uno scontro con un’automobile a Zanica, lungo la strada provinciale 120. Lo schianto si è verificato in via Comun Nuovo – la lunga strada che dal centro di Zanica passa per il centro sportivo dell’AlbinoLeffe per poi arrivare a Comun Nuovo – a poca distanza dall’incrocio con via Madonna dei Campi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Auto contro moto, 17enne finisce nel fossato: graveUn incidente a Zanica ha coinvolto un'auto e una moto, con un giovane di 17 anni che è stato sbalzato nel fossato a circa quattro metri di distanza dopo l’impatto.

