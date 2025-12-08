Più di 25mila visite per la mostra di Tiziano E il ministro Giuli promette | In arrivo nuovi grandi eventi in Brianza
Parole al miele e una promessa per il futuro. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha chiuso 'col botto' la mostra di Tiziano "Venere che benda Amore" di scena a Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza. Una visita, quella di oggi 8 dicembre, nella quale il ministro si è lanciato in lodi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
