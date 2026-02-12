Dopo la notizia della morte di James Van Der Beek, gli amici hanno aperto una raccolta fondi per la famiglia. In meno di 24 ore, sono riusciti a raccogliere un milione di euro. La notizia ha sconvolto i fan di tutto il mondo, che ricordano l’attore di Dawson’s Creek come un volto amato e carismatico.

La notizia della morte di James Van Der Beek ha scosso i fan di tutto il mondo: risale solo a ieri la notizia che l’attore di Dawson’s Creek si è spento serenamente all’età di 48 anni, dopo una battaglia di due anni e mezzo contro il cancro al colon-retto. Poco dopo l’annuncio, alcuni amici intimi della famiglia hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la moglie Kimberly Van Der Beek e i loro sei figli. La risposta del pubblico è stata immediata e travolgente. Entro le prime 24 ore, oltre 19.200 persone hanno contribuito alla campagna, raccogliendo più di un milione di dollari sui 1,3 milioni stabiliti come obiettivo finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - James Van Der Beek, gli amici lanciano una raccolta fondi per la famiglia: un milione in 24 ore

Approfondimenti su James Van Der Beek

La notizia della morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni, ha colpito molti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: la star di Dawson's Creek è morta a 48 anni; E' morto James van der Beek, l'attore aveva 48 anni.

James Van Der Beek è morto, la moglie dell'attore: I costi delle cure ci hanno lasciato senza soldiDopo la morte dell'attore di Dawson's Creek, la famiglia lancia una raccolta fondi: le costose cure contro il tumore hanno prosciugato i risparmi ... corrieredellosport.it

Le ultime commoventi immagini di James Van Der Beek prima della morte: due foto condivise dalle amiche più careJames Van Der Beek è stato circondato dall’affetto dei suoi cari negli ultimi giorni di vita. La moglie Kimberly Van Der Beek ... gossip.it

È finita un’epoca. La scomparsa di James Van Der Beek, a soli 48 anni, non è una notizia qualunque che scorre tra le altre. È uno di quei colpi che ti riportano indietro nel tempo, a quando bastava una serie TV per sentirsi capiti, a quando le emozioni erano to - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com