Addio a Massimo morto tragicamente in moto | le lacrime di genitori e amici

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 57enne Massimo Piotti, residente a Ghedi ma di casa a San Gervasio, dove si era trasferito da circa un anno: è morto lunedì sera in territorio di Manerbio, mentre procedeva la Strada provinciale 668 in direzione Leno in sella alla sua moto. Lo schianto poco prima delle 22.30: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada di Montichiari, a cui sono stati affidati i rilievi, l'uomo avrebbe tamponato la vettura che aveva davanti a sé finendo disarcionato. È morto sul colpo dopo un volo di diversi metri. Per quanto accaduto, come da prassi, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Solo lievi ferite per il 29enne alla guida dell'auto: il conducente avrebbe fermato il mezzo per consentire il transito di un camion con trasporto eccezionale e il povero Piotti non se ne sarebbe accorto fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

