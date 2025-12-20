Massimo Tagnin morto a 57 anni in un terribile incidente in moto

Massimo Tagnin, morto a 57 anni in un terribile incidente in moto Reggio Emilia, 20 dicembre 2025 – Un incidente frontale tra un’auto e una moto nel pomeriggio ha causato la morte di un uomo di 57 anni. L’accaduto si è verificato in una zona centrale della città e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Reggio Emilia, 20 dicembre 2025 – Un tragico incidente frontale fra auto e moto nel pomeriggio è costato la vita a un uomo di 57 anni. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 63 di fronte al distributore di carburante Ego nei pressi del ponte Calcinara di Felina, poco prima del bivio per Gatta-Villa Minozzo: la vittima è il motociclista Massimo Tagnin nato a Genova, ma residente ad Albinea. Il grave incidente, del tutto fuori stagione considerato il cattivo tempo con nebbia e a tratti anche pioggia in montagna, è accaduto alle 16,15 circa: il motociclista proveniente dall'alto Appennino, stava viaggiando in direzione della bassa, mentre l'auto condotta da un uomo 70enne residente nel comune di Carpineti, stava viaggiando in direzione opposta ossia verso Castelnovo Monti. Nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi con l'equipe sanitaria, per il 57enne non c'è stato nulla da fare, il medico di servizio ha solo potuto constatare il decesso a causa del grave trauma subìto.

