Morte Domenico il legale della famiglia | Non vogliamo uno dei periti
Il legale della famiglia ha annunciato che presenterà una richiesta di ricusazione nei confronti del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, uno dei periti nominati dal giudice per l'incidente probatorio nel caso della morte di Domenico. La decisione arriva in seguito alla volontà di escludere uno dei membri del collegio di esperti incaricati di esaminare la vicenda. La richiesta sarà formalizzata nelle prossime settimane.
"Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l'incidente probatorio". Lo annuncia Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un intervento di trapianto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea...
Morte del piccolo Domenico, il legale della famiglia: “Manca il diario di perfusione”«Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea...
