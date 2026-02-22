Morte del piccolo Domenico il legale della famiglia | Manca il diario di perfusione

Il legale della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica del Monaldi è incompleta perché manca il diario di perfusione. Questo documento è fondamentale per capire quando il cuore del bambino è stato rimosso prima dell’impianto. La sua assenza solleva dubbi sulla gestione medica e sui tempi dell’intervento. La famiglia chiede chiarezza e approfondimenti sulla vicenda. La mancanza di questo tracciato alimenta le incertezze sul procedimento eseguito.

«Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato». Lo afferma l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo morto ieri. La segnalazione in procura «Domani mattina torno in procura per segnalare l'anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l'hanno fatto», aggiunge il legale, annunciando un'iniziativa formale per ottenere il tracciato ritenuto rilevante ai fini degli accertamenti.