Domenico le chat shock degli infermieri durante l’intervento | Il cuore è una pietra lo avranno sulla coscienza

A una settimana dalla morte di un bambino di due anni avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli, emergono le chat degli infermieri durante l’intervento, dove si commenta con frasi dure e senza filtri. In alcune conversazioni si parla con incredulità della situazione e si fanno considerazioni molto dirette sul cuore del piccolo. Sono stati avviati i primi provvedimenti disciplinari in seguito a quanto scoperto.

A una settimana dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, scattano i primi provvedimenti disciplinari. L'Azienda ospedaliera dei Colli ha disposto la sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella vicenda, mentre per gli altri sanitari prosegue l'iter disciplinare secondo la normativa vigente. Intanto emergono nuovi elementi investigativi, tra cui chat interne del personale sanitario entrate nel fascicolo dell'inchiesta. In alcuni messaggi, scambiati durante l'intervento del 23 dicembre, si parlerebbe esplicitamente di un cuore trasportato nel ghiaccio secco e di tentativi di scongelarlo in acqua calda prima dell'impianto, mentre l'organo veniva descritto come "una pietra" e incapace di ripartire.