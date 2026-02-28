Morte di Domenico la mamma | Raccolta fondi per arrivare a 30mila€ e aprire fondazione non dimenticare mio figlio - VIDEO

Durante un evento al Vulcano Buono di Nola, la madre di Domenico ha parlato dal palco per chiedere aiuto nella raccolta fondi. L’obiettivo è raggiungere 30mila euro per creare una fondazione dedicata al figlio, scomparso. La donna ha invitato le persone a non dimenticare Domenico e ha spiegato che i fondi serviranno a realizzare questo progetto.

Parlando dal palco dell'iniziativa Si.Cu.Ra al Vulcano Buono di Nola (Napoli), la mamma di Domenico ha dichiarato: "Ho aperto un comitato raccolta per poter arrivare ad una cifra di 30mila euro per poterla aprire la fondazione quindi spero che mi aiutate e non dimenticate Domenico" Parlando d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte di Domenico, la mamma: "Raccolta fondi per arrivare a 30mila€ e aprire fondazione, non dimenticare mio figlio" - VIDEO Leggi anche: Nasce una fondazione intitolata a Domenico, un comitato per la raccolta fondi Mamma di Domenico: “Giustizia per mio figlio, omicidio volontarioSommario A Napoli, la mamma di Domenico, un bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, chiede giustizia e verità. Aggiornamenti e notizie su Morte di Domenico. Temi più discussi: Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore; La storia di Domenico: il trapianto al Monaldi il 23 dicembre, il cuore bruciato dal ghiaccio secco da Bolzano a Napoli, i 60 giorni di lotta e l'inchiesta; La morte di Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano; Il piccolo Domenico è morto questa mattina al Monaldi di Napoli. Martedì al via l'incidente probatorio per la morte del piccolo DomenicoÈ fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l'incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 f ... rainews.it Morte Domenico Caliendo: nominati i 3 professori universitari per autopsia, ma la famiglia ne ricusa uno. Saranno tre professori universitari, esterni alla realtà medica napoletana, a svolgere l’autopsia e gli accertamenti tecnici irripetibili sulla salma del piccolo Domenico. Martedì mattina il gip Mar ... videonola.tv La morte di Domenico, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti» - facebook.com facebook Trapianto a Napoli, arriva l'esposto: "La morte di Domenico non è un caso isolato". Martedì al via incidente probatorio x.com