Morte del piccolo Domenico scaricabarile tra i medici indagati | sotto esame le procedure nelle sale operatorie

La morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, deriva da un errore nelle procedure delle sale operatorie, secondo le prime verifiche. I medici coinvolti si sono accusati a vicenda, mentre gli investigatori stanno analizzando i protocolli adottati durante il trapianto. Il piccolo è deceduto all’Ospedale Monaldi poco dopo l’intervento, che si è rivelato compromesso da un cuore danneggiato. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità.

Sotto esame le procedure nelle sale operatorie. Proseguono sull'asse Bolzano–Napoli le indagini sulla morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto all'Ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore poi rivelatosi danneggiato. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle due sale operatorie, dall'espianto dell'organo fino all'impianto. Al centro dell'inchiesta ci sono le modalità di conservazione, trasporto e gestione clinica del cuore, ma anche le comunicazioni tra i team sanitari coinvolti. La vicenda ha innescato uno scontro tra strutture ospedaliere, con accuse incrociate che ora sono al vaglio della magistratura.

“Eccoli, sono loro”. Piccolo Domenico, chi sono i medici indagati per la sua morteLa morte di Domenico è la causa di un’indagine che coinvolge alcuni medici, sospettati di aver fallito nel prendersi cura del bambino.

Santobono polo d’eccellenza: medici cinesi nelle sale operatorie di ultima generazioneQuesta mattina all’Ospedale Santobono di Napoli è arrivata una squadra di medici cinesi.

