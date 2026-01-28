Morte Patrizia Nettis riaperte le indagini sul decesso della giornalista 41enne di Fasano

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di Fasano trovata morta nella sua casa lo scorso giugno. Le autorità vogliono fare luce sulle circostanze del suo decesso, ancora avvolto nel mistero.

Sono state riaperte le indagini sulla morte della giornalista 41enne di Fasano Patrizia Nettis, trovata morta in casa nel giugno 2023. I familiari si erano opposti alla richiesta di archiviazione fatta dalla Procura e hanno sempre respinto l'ipotesi del suicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Patrizia Nettis

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Patrizia Nettis

Patrizia Nettis, le verità negate: medici e psicologi smontano la tesi del suicidioUna lettera anonima inviata alla Redazione ha portato nuovi spunti per parlare ancora della storia di Patrizia Nettis, giornalista 41enne, trovata impiccata in casa il 29 giugno 2023 a Fasano Una ... ilgiornale.it

RIAPERTE LE INDAGINI SULLA MORTE DELLA GIORNALISTA PATRIZIA NETTIS, 41 anni, trovata senza vita nella sua casa di Fasano (Brindisi) il 29 giugno 2023. La gip Vilma Gilli ha accolto quattro richieste della famiglia Nettis, disponendo - tra l'altro -acc facebook