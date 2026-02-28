Montechiarugolo dichiara guerra al degrado | novità sul sistema dei rifiuti urbani

A Montechiarugolo sono in atto lavori di sostituzione di cinquanta cestini per i rifiuti nelle frazioni di Monticelli e Basilicanova. Le operazioni riguardano l’installazione di nuovi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio comunale. Le modifiche si stanno svolgendo in queste zone nelle giornate attuali.

Sono in corso, in questi giorni, le sostituzioni di 50 cestini per i rifiuti urbani nelle frazioni di Monticelli e Basilicanova. Si tratta, in particolare, di cestini ad apertura ridotta che andranno a sostituire quelli attualmente in uso, in cemento e aperti. Saranno più capienti, funzionali e.