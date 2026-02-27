il pakistan dichiara guerra aperta al regime afgano dei taliban

Il governo pachistano ha annunciato il 27 febbraio di aver dichiarato guerra aperta al regime dei taliban in Afghanistan. La decisione è stata comunicata attraverso un ufficiale incaricato, senza ulteriori dettagli sulle azioni militari o sui motivi specifici di questa escalation. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di crescente tensione tra i due paesi, senza che siano stati forniti commenti ufficiali da parte dei taliban.

Il 27 febbrai0 il governo pachistano ha dichiarato “guerra aperta” al regime afgano dei taliban dopo un’offensiva delle forze afgane al confine tra i due paesi, a cui Islamabad ha reagito bombardando Kabul e Kandahar. Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio il Pakistan ha colpito vari obiettivi in Afghanistan, tra cui la capitale Kabul e la grande città meridionale di Kandahar. Secondo il ministro dell’interno pachistano Mohsin Naqvi, si è trattato di una “risposta adeguata” all’offensiva afgana del giorno precedente. “La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta”, ha dichiarato sul social network X il ministro della difesa pachistano Khawaja Asif. 🔗 Leggi su Internazionale.it

