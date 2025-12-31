Due escursionisti palermitani recuperati in serata sull' Etna dal soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di oggi, il soccorso alpino siciliano è intervenuto per recuperare due escursionisti palermitani, fratelli di 29 e 32 anni, rimasti bloccati sull'Etna. L'intervento si è reso necessario dopo l'allerta del 118, che ha segnalato la loro presenza in difficoltà. L'operazione si è conclusa con successo in serata, garantendo la sicurezza dei due escursionisti.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il soccorso alpino e speleologico siciliano è stato allertato dal 118 per due escursionisti, due fratelli originari di Palermo di 32 e 29 anni. Erano entrambi sprovvisti di attrezzatura idonea al luogo ed alla stagione e, trovandosi a circa 2350 metri di quota, in.

