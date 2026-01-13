Milano-Cortina fiamma olimpica mai così in alto | sale sul Monte Rosa a 4,554 metri

La fiamma olimpica di Milano-Cortina prosegue il suo percorso, questa volta salendo sul Monte Rosa a 4.554 metri di quota. Dopo aver lasciato Olimpia e attraversato l’Italia, la torcia simbolo delle Olimpiadi invernali si avvicina alle altezze più elevate, grazie alle guide alpine. Un cammino che testimonia il legame tra tradizione e impegno sportivo, mantenendo vivo lo spirito olimpico fino alle vette più alte.

Prosegue lo straordinario viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Oggi grazie alle guide alpine la torcia simbolo delle olimpiadi invernali partita da Olimpia il 26 novembre e ‘atterrata’ in Italia il 4 dicembre ha raggiunto le vette del Monte Rosa. È stata portata ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa. La fiamma olimpica mai così in alto: portata in cima al Monte Rosa. Si tratta del punto più alto raggiunto dalla torcia nel viaggio che precede i giochi.  A fare da tedofori sono state le guide alpine di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt, che hanno portato la fiamma fino al rifugio alpino più alto d’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

