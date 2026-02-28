Monaldi sospesi due dirigenti medici Verbali e chat interne svelano minuto per minuto la catena di errori fatali
Due dirigenti medici sono stati sospesi all'Ospedale Monaldi di Napoli in seguito a indagini che hanno portato alla luce chat interne e verbali dettagliati. Questi documenti ricostruiscono minuto per minuto la sequenza di errori che hanno preceduto il decesso di un bambino, avvenuto il 21 febbraio, dopo un ricovero durato circa due mesi. La vicenda riguarda il caso di un piccolo paziente deceduto in circostanze ancora al centro di accertamenti.
Il caso del piccolo Domenico, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un calvario iniziato due mesi prima all’ Ospedale Monaldi di Napoli, entra in una fase cruciale. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha rotto gli indugi: sospensione immediata per due dirigenti medici coinvolti nel trapianto che si è trasformato in un orrore clinico e umano. Una decisione che arriva mentre i verbali degli audit e le chat tra il personale di sala operatoria restituiscono un quadro di negligenza che lascia sgomenti. E che viene comunicata con una nota che recita: «L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: 'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali)
Leggi anche: 'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali) | Le indagini
Una selezione di notizie su Monaldi.
Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, il Monaldi sospende due dirigenti medici; La morte di Domenico, azienda ospedaliera: Sospesi due dirigenti medici; Domenico Caliendo, l'Ospedale Monaldi: Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto; Sospesi due medici del Monaldi. Presto altri provvedimenti.
Bimbo trapiantato a Napoli, l'azienda del Monaldi sospende due dirigenti mediciA stabilirlo è stata l'azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, dopo aver acquisito gli atti dei procedimenti disciplinari. In una nota ufficiale, l'azienda ha anche specific ... tg24.sky.it
Azienda Monaldi sospende due dirigenti medici per la tragica vicenda del piccolo DomenicoCi siamo attivati subito per fare chiarezza, grazie a chi ci dà fiducia L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione d ... ilmediano.com
L'inchiesta sulla morte del bambino trapiantato al Monaldi. Sospesi due medici dell'ospedale napoletano mentre emergono nuovi dettagli sulle discussioni tra sanitari in sala operatoria durante l'impianto del cuore bruciato. - facebook.com facebook
#Tg2000 - #Bimbo #Napoli, #Federconsumatori: "Il #Monaldi non è attrezzato per i #trapianti" #27febbraio #Tv2000 @fedcons @tg2000it x.com