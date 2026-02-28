Monaldi sospesi due dirigenti medici Verbali e chat interne svelano minuto per minuto la catena di errori fatali

Due dirigenti medici sono stati sospesi all'Ospedale Monaldi di Napoli in seguito a indagini che hanno portato alla luce chat interne e verbali dettagliati. Questi documenti ricostruiscono minuto per minuto la sequenza di errori che hanno preceduto il decesso di un bambino, avvenuto il 21 febbraio, dopo un ricovero durato circa due mesi. La vicenda riguarda il caso di un piccolo paziente deceduto in circostanze ancora al centro di accertamenti.