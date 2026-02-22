' Così hanno bruciato il cuore per Domenico' | minuto per minuto l' incredibile catena di errori e quelle due ore fatali

Una serie di errori ha causato la morte di Domenico, partito da Napoli con un contenitore sbagliato. Durante il viaggio, è stato utilizzato ghiaccio secco invece di acqua, aggravando la situazione a Bolzano. L’incidente si è verificato perché le mancanze di attenzione e le scelte sbagliate si sono accumulate nel tempo. La vicenda si è conclusa con un esito tragico, lasciando molti senza parole. La vicenda resta ancora aperta e suscita molte domande.

Accade tutto in due ore. L’errore fatale che non lascerà alcuna speranza al piccolo Domenico viene commesso tra le 9 e le 11 del 23 dicembre all’ospedale San Maurizio di Bolzano. È proprio nella struttura pubblica altoatesina, in quelle due ore, che il cuore nuovo destinato al bimbo napoletano di 2 anni affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, viene trasformato in un’arma che alla fine lo ucciderà. Le verifiche già effettuate dai carabinieri del Nas e dai dieci componenti della commissione ispettiva su quanto accaduto in questi 60 giorni di calvario, ricostruiscono l’incredibile catena di errori, omissioni e negligenze commesse dai medici e infermieri che avrebbero dovuto salvarlo garantendogli una nuova vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche BolzanoIl caso di Domenico, il bambino con danni al cuore causati da un errore nel trattamento, si è allargato anche a Bolzano.

Cuore bruciato, il medico supertestimone (che si era dimesso): «Dietro il dramma catena errori di comunicazione»Il medico supertestimone, che si era dimesso, afferma che il cuore bruciato è stato causato da una serie di errori di comunicazione durante le fasi cruciali dell’intervento.

