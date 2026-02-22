' Così hanno bruciato il cuore per Domenico' | minuto per minuto l' incredibile catena di errori e quelle due ore fatali | Le indagini

Domenico ha perso la vita a causa di una serie di errori durante il trasferimento. La scelta di un contenitore inadatto e l’uso di ghiaccio secco invece di acqua hanno aggravato la situazione. Le due ore cruciali sono state decisive, mentre i responsabili hanno commesso passi sbagliati che hanno portato alla tragedia. Le indagini puntano a chiarire ogni dettaglio di quella catena di errori. La vicenda si chiude con un grande punto interrogativo.

Accade tutto in due ore. L’errore fatale che non lascerà alcuna speranza al piccolo Domenico viene commesso tra le 9 e le 11 del 23 dicembre all’ospedale San Maurizio di Bolzano. È proprio nella struttura pubblica altoatesina, in quelle due ore, che il cuore nuovo destinato al bimbo napoletano di 2 anni affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, viene trasformato in un’arma che alla fine lo ucciderà. Le verifiche già effettuate dai carabinieri del Nas e dai dieci componenti della commissione ispettiva su quanto accaduto in questi 60 giorni di calvario, ricostruiscono l’incredibile catena di errori, omissioni e negligenze commesse dai medici e infermieri che avrebbero dovuto salvarlo garantendogli una nuova vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali)Una serie di errori ha causato la morte di Domenico, partito da Napoli con un contenitore sbagliato.

Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche BolzanoIl caso di Domenico, il bambino con danni al cuore causati da un errore nel trattamento, si è allargato anche a Bolzano.

