Molestatore seriale treno Roma-Minturno; individuato e denunciato un uomo grazie ad un militare fuori servizio

Un uomo accusato di molestie ripetute a bordo di un treno regionale Roma–Minturno è stato identificato e denunciato grazie all’intervento di un militare fuori servizio. L’episodio si inserisce in un contesto di segnalazioni di comportamenti indesiderati lungo la linea, in particolare tra Latina e il sud pontino. La vicenda evidenzia l’importanza di segnali e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei passeggeri, soprattutto delle giovani viaggiatrici.

Un episodio avvenuto su un treno regionale ha fatto emergere una serie di presunte molestie ai danni di giovani viaggiatrici lungo la linea Roma–Minturno, con particolare riferimento alla fermata di Latina e al sud pontino. I fatti, ricostruiti attraverso testimonianze e riscontri successivi, hanno portato a una denuncia a piede libero per violenza sessuale e a ulteriori verifiche in corso. Il viaggio pomeridiano e l'allarme: il comportamento sospetto notato da un militare fuori servizio. Durante un viaggio nei giorni scorsi, un militare fuori servizio ha notato un passeggero di nazionalità straniera sedersi accanto a una ragazza che dormiva.

