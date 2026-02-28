Mogol in elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma Era un' emergenza ero stato invitato alla festa

Mogol è stato trasportato in elicottero dai vigili del fuoco da Sanremo a Roma. Era nel corso di un viaggio in occasione di un premio alla carriera e ha spiegato di aver partecipato a un'emergenza, essendo stato invitato a una festa. La sua presenza a Sanremo riguardava l'evento musicale, ma si è reso necessario un trasferimento rapido per motivi urgenti.

Il viaggio di Mogol da Sanremo a Roma sull'elicottero dei vigili del fuoco ha creato polemiche, il paroliere ha però spiegato che si è trattato di "un'emergenza". L'artista era atteso alla festa dei pompieri nella capitale, per i quali ha scritto l'inno, ma la sera prima ha ricevuto il premio alla carriera sul palco dell'Ariston in Liguria e non sarebbe riuscito a essere in entrambi i posti. La reazione di Mogol alle polemiche sul viaggio in elicottero Mogol turbato dal "trambusto" Le critiche contro gli attacchi ai vigili del fuoco La reazione di Mogol alle polemiche sul viaggio in elicottero Al Fatto Quotidiano, Mogol ha chiarito che il passaggio in elicottero è stata "un'emergenza, altrimenti non avrei partecipato alla festa dei Vigili del fuoco" a Roma.