Panucci | Il Milan sta andando oltre le aspettative Bartesaghi? Meglio di Estupinan

Christian Panucci ha sottolineato come il Milan stia superando ogni previsione, evidenziando l’ottimo rendimento di Bartesaghi, che considera superiore a Estupinan. L’ex difensore rossonero ha anche commentato l’operato di Massimiliano Allegri, evidenziando la crescita e la determinazione della squadra in questa fase della stagione.

© Pianetamilan.it - Panucci: “Il Milan sta andando oltre le aspettative. Bartesaghi? Meglio di Estupinan” Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di pressing sul giovane Bartesaghi, soffermandosi a parlare anche del lavoro di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Juventus-Milan, Bartesaghi per Estupinan come quinto a sinistra. Su Tomori … Leggi anche: Juventus-Milan, Allegri ha due soluzioni per sostituire Estupinan. Una è Bartesaghi, l’altra … Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milan, senti Panucci: Bartesaghi è meglio di Estupinan. La squadra sta andando oltre le aspettative; Panucci: Il Milan sta andando oltre le aspettative. Bartesaghi è meglio di Estupinan; Panucci elogia così Bartesaghi. Sulle prestazioni del Milan non ha dubbi: ecco le sue parole; Bartesaghi Milan, Panucci esalta l’italiano. Meglio lui di Estupinan: le parole. Panucci: "Il Milan sta andando oltre le aspettative. Bartesaghi è meglio di Estupinan" - In merito al rendimento del Milan in questa stagione, l'ex difensore rossonero Christian Panucci ha dichiarato a Pressing: "Il Milan sta andando oltre le aspettative. milannews.it

Milan, senti Panucci: "Bartesaghi è meglio di Estupinan. La squadra sta andando oltre le aspettative" - L'ex difensore rossonero loda la squadra allenata da Allegri e il giovane Bartesaghi ... msn.com

Panucci Il Milan sta andando oltre le aspettative. Bartesaghi è meglio di Estupinan

PANUCCI ESALTA IL MILAN E ALLEGRI L'ex difensore a Pressing sui rossoneri: "Il Milan sta andando oltre le aspettative. Allegri sta facendo qualcosa di grande". Frecciata di Mercato: "Bartesaghi è meglio di Estupiñán". Il giovane difensore è una ris x.com

PANUCCI ESALTA IL MILAN E ALLEGRI L'ex difensore a Pressing sui rossoneri: "Il Milan sta andando oltre le aspettative. Allegri sta facendo qualcosa di grande". Frecciata di Mercato: "Bartesaghi è meglio di Estupiñán". Il giovane difensore è una riso - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.