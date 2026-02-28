Modena - Padova probabili formazioni | Gioco a incastri tra difesa e centrocampo per i gialli

A Modena, nella prossima partita contro il Padova, le formazioni sono ancora da definire. Sottil ha deciso di puntare su un modulo di gioco che combina difesa e centrocampo, senza la presenza di Daniel Tonoli, squalificato per somma di ammonizioni dopo il fallo da rigore contro la Juve Stabia. La squadra si prepara a schierare le proprie scelte tattiche in vista dell’incontro.

Sponda Modena, le scelte di SottilNon ci sarà Daniel Tonoli: il difensore è stato squalificato per somma di ammonizioni dopo il discusso fallo da rigore fischiato nello scorso match esterno con la Juve Stabia. A centrocampo si rivede Gerli dopo il fastidio muscolare accusato nella rifinitura.