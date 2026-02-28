Mobbing Bidello fa causa e chiede i danni

Un dirigente scolastico di una scuola superiore nella provincia di Ancona è stato condannato a risarcire circa 82.000 euro al ministero dell’Istruzione. La causa riguarda accuse di mobbing e comportamenti vessatori nei confronti di una dipendente del personale Ata, che ha presentato un ricorso legale contro le presunte condotte ingiuriose e intimidatorie. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario.

Il dirigente scolastico di una scuola superiore della provincia di Ancona rischia di dover risarcire il ministero dell'Istruzione di quasi 82mila euro per una causa di mobbing e condotte vessatorie vinta da una dipendente che faceva parte del personale Ata. Si tratta di un presunto danno erariale indiretto che ha portato a indagare la Corte dei Conti, dopo la causa che il ministero ha perso e che la dipendente Ata ha chiamato a rispondere per una serie di comportamenti subiti a scuola dai colleghi. La dipendente si era rivolta al preside per segnalare situazioni lavorative che non andavano bene. I colleghi, venuti a sapere di questo, avrebbero iniziato a trattarla male fino al punto di far ravvisare alla vittima condotte di mobbing.