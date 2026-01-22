trump chiede 5 miliardi di dollari di danni a jpmorgan e fa di nuovo causa al new york times per i sondaggi

Donald Trump ha presentato una richiesta di 5 miliardi di dollari di risarcimento a J.P. Morgan, continuando la sua attività legale. Contestualmente, ha intentato nuovamente una causa contro il New York Times, in un contesto di scontri con i media mainstream. Questi episodi rappresentano ulteriori capitoli nel suo percorso giudiziario e mediatico, segnando un continuo confronto tra l'ex presidente e alcune delle principali istituzioni degli Stati Uniti.

Il format “ Donald Trump vs.” si arricchisce di altri due capitoli. Il primo, in continuità con la guerra del presidente americano ai cosiddetti media mainstream è l’annuncio di una nuova querela contro il New York Times. Con un post su Truth, Trump ha infatti annunciato di avere “aggiunto” l’ultimo sondaggio del quotidiano, particolarmente negativo nei suoi confronti, alla causa già intentata contro il principale quotidiano americano: “Il sondaggio del Times, che è sempre estremamente negativo nei miei confronti, soprattutto poco prima delle elezioni del 2024, in cui ho vinto con una vittoria schiacciante, verrà aggiunto alla mia causa contro il New York Times, un giornale in declino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump fa causa alla Bbc e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollariDonald Trump ha avviato una causa contro la Bbc, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.

Trump fa causa a JP Morgan e chiede danni per 5 miliardi di dollariCitato in giudizio anche il ceo Jamie Dimon perché la banca gli avrebbe chiuso i conti correnti per motivi politici ... milanofinanza.it

