Stefano Guelfi Camaiani ha deciso di agire legalmente contro Paolo Virzì, regista del film

L’ultimo film di Paolo Virzì “Cinque secondi” potrebbe non essere più distribuito. Nel film c’è un personaggio, la contessa Matilde, che è un personaggio realmente esistito, anche se “liberamente ispirato”. Stefano Guelfi Camaiani, erede della contessa, non la vede così e chiede un risarcimento per i danni d’immagine alla propria famiglia. La decisione spetta al tribunale, che sembra propenso a definire il film solo un’opera di fantasia. “Cinque secondi” di Paolo Virzì sotto accusa L’ultimo film di Paolo Virzì è stato accusato di procurare un danno di immagine alla famiglia Guelfi Camaiani. A denunciare il fatto è il nipote, erede della famiglia nobiliare toscana, di Matilde Guelfi Camaiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Stefano Guelfi Camaiani fa causa a Paolo Virzì, erede della contessa Matilde chiede danni per "Cinque Secondi"

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film

Paolo Virzì e il film Cinque secondi in tribunale. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione: La famiglia è rappresentata come decadutaL'erede della contessa Matilde Guelfi Camaiani contesta l'uso del nome di famiglia nel film che la ritrarrebbe come decaduta ... ilfattoquotidiano.it

