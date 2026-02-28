Mobbing alla bidella il ministero condannato a risarcirla fa rivalsa sul preside | rischia di pagare 82mila euro

Un dirigente scolastico di un liceo nella provincia di Ancona è sotto indagine dalla Corte dei Conti per danno erariale indiretto. La vicenda riguarda un caso di mobbing nei confronti di una bidella, che ha portato il ministero a condannare l'istituto a risarcirla con circa 82 mila euro. Il procedimento legale coinvolge anche il preside dell’istituto.

