Carta del docente non riconosciuta a insegnante precaria | Ministero condannato a pagare 2500 euro

Il Ministero dell'Istruzione è stato condannato a pagare 2.500 euro a un insegnante precario, in relazione alla mancata riconoscibilità della Carta del Docente. Questa sentenza apre un nuovo capitolo nella questione dei diritti degli insegnanti con contratti precari, evidenziando le difficoltà nel riconoscimento delle agevolazioni anche per chi lavora con contratti a termine.

