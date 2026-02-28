Mistero e tristezza | perché la balenottera è morta nel porto

Una balenottera è stata trovata morta nel porto di Napoli, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La carcassa dell’animale, che aveva attirato l’interesse di molti grazie a un video condiviso online, è stata scoperta nelle acque portuali. La scoperta ha suscitato sorpresa e tristezza tra chi aveva seguito con curiosità la sua presenza in città.

Era diventata un'icona improvvisa, un simbolo di meraviglia e curiosità. La balenottera che aveva nuotato nel porto di Napoli, filmata e condivisa in rete, aveva commosso e affascinato migliaia di persone. Ma la sua storia ha preso una piega tragica. La Capitaneria di Porto ha annunciato che il cetaceo è stato ritrovato morto, trasformando un momento di stupore collettivo in un dramma improvviso. La balenottera era stata avvistata per la prima volta lunedì scorso, e la sua presenza nel porto aveva attirato l'attenzione di molti. Le immagini del cetaceo che nuotava tra le navi erano diventate virali sui social network, suscitando emozione e ammirazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trovata morta la balenottera che nuotava nel porto di NapoliAGI - La sua presenza era stata segnalata lunedì e filmata, diventando virale nei social.

Leggi anche: La balenottera entrata nel porto di Napoli quale giorno fa è stata trovata morta

