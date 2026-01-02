I Misteri dell’Aventino | tra antichi riti demoni e monasteri segreti

Scopri i misteri dell’Aventino, un quartiere ricco di storie e leggende. Tra antichi riti, monasteri segreti e simboli enigmatici, il percorso svela leggende come quella di Remuria, il mistero dell’artiglio del diavolo e il crocifisso più antico del mondo. Un viaggio nel cuore di un angolo di Roma che affascina per la sua storia e i suoi segreti nascosti.

«Incantevole Parco», Parco Minopoli a Napoli si trasforma tra streghe, riti e misteri - Napoli accoglierà «Incantevole Parco» dal 9 al 23 giugno: tre spettacoli sul fascino e il mistero delle streghe. ilmattino.it

Processioni, Sepolcri e Misteri: al via i riti della Settimana Santa in Puglia. Tutti gli eventi e gli orari - Alle 15 di oggi le porte della chiesa del Carmine, nel centro di Taranto, si apriranno per far uscire le poste dei perdoni del Carmine. quotidianodipuglia.it

In onda il 7 gennaio su DMAX – Canale 52 Scopri cosa si nasconde dietro magazzini pieni di misteri, rilanci all’ultimo secondo e affari che possono cambiare tutto! Non perdere la nuova puntata: il vero affare è guardarla! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.