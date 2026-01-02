I Misteri dell’Aventino | tra antichi riti demoni e monasteri segreti

Scopri i misteri dell’Aventino, un quartiere ricco di storie e leggende. Tra antichi riti, monasteri segreti e simboli enigmatici, il percorso svela leggende come quella di Remuria, il mistero dell’artiglio del diavolo e il crocifisso più antico del mondo. Un viaggio nel cuore di un angolo di Roma che affascina per la sua storia e i suoi segreti nascosti.

Un percorso affascinante alla scoperta del lato più enigmatico dell’Aventino: la leggenda di Remuria, la città gemella fondata da Remo, il mistero dell’artiglio del diavolo impresso nella pietra di Santa Sabina, e il più antico crocifisso del mondo, scolpito su legno di cipresso.Tra simboli. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

