Il momento dell' esplosione dell' autocisterna sull' A1 VIDEO

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17 sull’A1, un incidente ha coinvolto un automezzo che tamponava una cisterna di GPL, provocando un incendio e successivamente un’esplosione. L’incidente ha causato disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, garantendo il soccorso alle persone coinvolte.

Erano circa le 17 quando sull'A1 un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava GPL. In seguito all’incidente, la cisterna ha preso fuoco e quindi è esplosa. Il boato si è sentito a km di distanza. Solo una fortunata combinazione di eventi e la prontezza di riflessi dei presenti ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Verona, in un video il momento dell'esplosione

Leggi anche: Castel d’Azzano, il momento dell’esplosione in un video: il boato che ha ucciso i tre carabinieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

momento esplosione autocisterna sullIl momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEO - Erano circa le 17 quando sull'A1 un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava GPL. napolitoday.it

momento esplosione autocisterna sullAutobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo - Il tamponamento fra un Tir e un'autocisterna carica di Gpl, le fiamme e quindi l’esplosione. quotidiano.net

momento esplosione autocisterna sullEsplode un'autobotte sull'A1 a Teano: panico alla vigilia di Natale, il video - È virale il video di Pietro D'anna girato sull'autostrada in provincia di Caserta che mostra il momento dell'esplosione, non risultano feriti ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.