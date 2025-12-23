Il momento dell' esplosione dell' autocisterna sull' A1 VIDEO
Alle 17 sull’A1, un incidente ha coinvolto un automezzo che tamponava una cisterna di GPL, provocando un incendio e successivamente un’esplosione. L’incidente ha causato disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, garantendo il soccorso alle persone coinvolte.
Erano circa le 17 quando sull'A1 un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava GPL. In seguito all’incidente, la cisterna ha preso fuoco e quindi è esplosa. Il boato si è sentito a km di distanza. Solo una fortunata combinazione di eventi e la prontezza di riflessi dei presenti ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
