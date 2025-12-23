Il momento dell' esplosione dell' autocisterna sull' A1 VIDEO

Alle 17 sull’A1, un incidente ha coinvolto un automezzo che tamponava una cisterna di GPL, provocando un incendio e successivamente un’esplosione. L’incidente ha causato disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, garantendo il soccorso alle persone coinvolte.

Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo - Il tamponamento fra un Tir e un'autocisterna carica di Gpl, le fiamme e quindi l’esplosione. quotidiano.net

Esplode un'autobotte sull'A1 a Teano: panico alla vigilia di Natale, il video - È virale il video di Pietro D'anna girato sull'autostrada in provincia di Caserta che mostra il momento dell'esplosione, non risultano feriti ... msn.com

