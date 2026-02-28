Dubai sotto attacco | missili su The Palm e paralizzato l' hub aereo mondiale Perdite miliardarie

Dubai è stata colpita da raid iraniani che hanno preso di mira l’isola artificiale di Palm Jumeirah, causando danni significativi. L’attacco ha provocato la paralisi dell’aeroporto internazionale, con voli cancellati e ritardi. Le perdite economiche stimano miliardi di dollari, mentre le autorità locali stanno gestendo le conseguenze di questo episodio. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sul rischio di escalation nella regione.

I raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. L’attacco, sferrato da Teheran come rappresaglia contro le operazioni militari di Israele e Stati Uniti, ha provocato 4 feriti e il collasso del traffico aereo internazionale. Testimoni oculari riferiscono di forti esplosioni e di una densa colonna di fumo nero che si è levata da uno dei resort di lusso «The Palm». Secondo le autorità degli Emirati, almeno quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'impatto dei vettori sull'hotel Fairmont dell'isola. Le sirene delle ambulanze hanno squarciato il silenzio di quella che, fino a poche ore fa, era considerata una delle zone più sicure e ambite del pianeta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Missili contro basi Usa nel Golfo, colpita l'isola artificiale The Palm a Dubai

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, tv di Teheran: «Parlerà a breve». Dubai, colpita «The Palm». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e EmiratiLe Forze di difesa israeliane hanno affermato che negli ultimi minuti le sirene hanno suonato in tutto il Paese, «con un'istruzione anticipata di allerta inviata direttamente ai dispositivi cellulari ... corriereadriatico.it

