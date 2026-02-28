Missile sulla folla la fuga disperata | video shock

Un video shock mostra un missile che colpisce una folla, causando una fuga disperata tra i presenti. Le immagini sono state registrate nelle ultime ore in una regione del Medio Oriente, dove si sono verificati nuovi episodi di tensione e violenza. La situazione rimane molto tesa e le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali su quanto accaduto.

Il panorama geopolitico del Medio Oriente ha subito una accelerazione drammatica nelle ultime ore a seguito di una sequenza di eventi bellici che rischiano di trascinare l’intera regione in un conflitto di proporzioni inedite. Tutto è iniziato nella mattinata di sabato, quando le forze congiunte di Stati Uniti e Israele hanno dato il via a un’operazione militare coordinata colpendo obiettivi sensibili sul territorio dell’Iran. La risposta di Teheran non si è fatta attendere e ha segnato un punto di non ritorno, poiché per la prima volta l’offensiva iraniana ha preso di mira direttamente le basi americane situate in paesi terzi come il Qatar, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

