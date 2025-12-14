Spari alle celebrazioni dell’Hanukkah in Australia panico a Bondi Beach | i colpi esplosi sulla folla e la fuga – I video

Durante le celebrazioni dell’Hanukkah a Bondi Beach, in Australia, si sono verificati spari che hanno scatenato il panico tra la folla. La polizia del Nuovo Galles del Sud sta intervenendo dopo aver ricevuto segnalazioni di un attacco armato nella zona, con video che mostrano i momenti di fuga e confusione.

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydnet. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un «episodio in corso», esortando la popolazione a evitare la zona. «Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo». Secondo quanto riportano altri media nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo.