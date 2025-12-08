Mio figlio mi ha denunciata Non mi sento più mamma | lo sfogo di Corinne Clery a Verissimo
Corinne Clery torna a Verissimo e lo fa con la lucidità di chi ha deciso di non nascondersi più: “Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione”, annuncia. È l’ennesimo capitolo di un rapporto ormai interrotto da oltre otto anni, una distanza che l’attrice definisce “insanabile” e che ancora oggi fatica a metabolizzare. Clery chiarisce immediatamente il motivo della denuncia: “ Mi ha denunciato per una cosa che non ho mai detto. Sono usciti articoli che parlano di violenze fisiche, ma non è vero. Però ho vissuto tante violenze psicologiche da mio figlio”. L’attrice ripercorre la storia di una maternità vissuta in solitudine: “ Tutto quello che ho fatto e che avevo l’ho fatto sempre con lui al centro del mio mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
