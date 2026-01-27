Carlomagno scrive al figlio dal carcere | Ho ucciso la mamma perdonami Il sindaco tutore del bambino

In un contesto di crisi familiare, il ritorno tra i banchi di scuola segna un momento di riflessione e di rinascita. La storia di un padre che scrive al figlio dal carcere, rivelando un gesto drammatico e cercando perdono, mette in evidenza le sfide di un percorso difficile. Questi eventi sottolineano l’importanza di un sostegno adeguato per affrontare situazioni complesse e delicate.

Il silenzio in una casa che non è più la sua, il peso di una verità brutale, e il ritorno tra i banchi di scuola. A quasi dieci anni, il figlio di Federica Torzullo si ritrova orfano di una madre uccisa con ventitré coltellate dal padre, Claudio Carlomagno, rinchiuso nel penitenziario di Civitavecchia dopo aver confessato l’orrore. I nonni paterni si sono tolti la vita. Carlomagno, le autopsie sui corpi dei genitori: come sono morti, le ultime ore tra Roma e Anguillara. Caccia al complice del figlio Claudio Il sindaco tutore Mentre le istituzioni tessono una rete di protezione attorno al piccolo, nominando il sindaco Angelo Pizzigallo suo tutore legale, dal carcere arriva un tentativo di contatto: una lettera in cui l'omicida cerca di spiegare l'inspiegabile al figlio, come riporta il Corriere della Sera, in un disperato tentativo di chiedere un perdono. 🔗 Leggi su Leggo.it

In questo testo si raccontano le parole di Claudio Carlomagno, sindaco e padre, che spiegano al figlio di 10 anni le sue azioni e il perdono.

Claudio Carlomagno, in carcere da una settimana con l’accusa di omicidio, si trova in uno stato di profonda crisi.

