Minorenne accoltellato a una gamba da coetanei | corsa in ospedale

Da napolitoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A mezzanotte e cinquanta, un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale con una ferita da arma da taglio a una gamba. L’incidente è avvenuto durante un episodio in cui altri minori risultano coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un 17enne è stato ricoverato in ospedale, intorno a mezzanotte e cinquanta, ferito con una coltellata a una gamba. È successo in via Pietro Nenni, ad Afragola. Da una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che il ragazzo, mentre era in sella al proprio scooter, sarebbe stato avvicinato da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

