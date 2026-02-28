A mezzanotte e cinquanta, un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale con una ferita da arma da taglio a una gamba. L’incidente è avvenuto durante un episodio in cui altri minori risultano coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un 17enne è stato ricoverato in ospedale, intorno a mezzanotte e cinquanta, ferito con una coltellata a una gamba. È successo in via Pietro Nenni, ad Afragola. Da una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che il ragazzo, mentre era in sella al proprio scooter, sarebbe stato avvicinato da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sesto San Giovanni, ragazzo accoltellato all’uscita da scuola: aggredito da tre coetaneiE’ l’ora di uscita da scuola e il caos degli studenti che escono dalle aule dell’istituto tecnico industriale “De Nicola” di Sesto San Giovanni, crea...

Leggi anche: Sesto San Giovanni, diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei. È grave

Aggiornamenti e notizie su Minorenne accoltellato.

Temi più discussi: Roma, 16enne quasi ucciso per un debito di droga: 6 arresti. 4 sono minorenni; Minorenne accoltellato a una gamba da coetanei: corsa in ospedale; Un minorenne è stato arrestato dopo aver accoltellato un uomo a Lipjan; Massacrato di botte, preso sprangate e accoltellato nel parco: arrestati sei giovani.

Uomo di 40 anni viene accoltellato in casa e chiama le forze dell’ordine: arrestati un 37enne e una minorenneUn uomo di 40 anni è stato accoltellato in casa a Priaruggia (Genova) e ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono entrati sfondando la porta dell’appartamento. Dopo le prime cure, l’uomo ... fanpage.it

Accoltellato in casa a Genova zona Priaruggia, uomo fermato coi vestiti insanguinati: denunciata una minorenneAccoltellato in casa a Genova Quarto: un 40enne è grave al San Martino. Fermati un uomo e una minorenne rintracciati in un bar dopo l'aggressione ... virgilio.it

FONTE IL MATTINO – Si è conclusa con l’arresto la vicenda che lo scorso gennaio ha visto protagonista un 44enne di Sarno, accusato di aver accoltellato il figlio minorenne al culmine di una violenta lite familiare. L'uomo, identificato con le iniziali A.I., è stato r - facebook.com facebook

Pescara. Minorenne ugge da centro d'accoglienza e accoltella 22enne, denunciato #abruzzo #cronaca x.com