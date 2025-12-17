Sesto San Giovanni diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei È grave

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni di origini egiziane è stato gravemente ferito da coltellate all’uscita di scuola a Sesto San Giovanni. L’aggressione, avvenuta davanti al liceo, ha coinvolto tre coetanei e ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sul motivo dell’attacco e sulle responsabilità.

sesto san giovanni diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei 200 grave

© Secoloditalia.it - Sesto San Giovanni, diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei. È grave

Accoltellato all’uscita di scuola da tre coetanei, è grave. Uno studente 18enne, di origini egiziane, è stato colpito a coltellate fuori dal suo liceo a Sesto San Giovanni (nell’hinterlandMilano). È accaduto poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo è stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Sesto San Giovanni, accoltellato fuori scuola da 3 coetanei. È grave. Secondo quanto riferito da alcuni studenti, invece, gli aggressori sono arrivati da fuori e avrebbero preso di mira il ragazzo sbagliato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Ragazzo accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni: gravissimo al Niguarda

Leggi anche: Studente di 18 anni accoltellato fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni: ferito all’addome

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Sesto San Giovanni la presentazione del libro “Traiettorie d’amore” di Vincenzo Amato; EuroCup Women - Geas e Campobasso cercano la rimonta nel ritorno dei sedicesimi; Sesto San Giovanni, completata posa della nuova pavimentazione in Piazza Trento e Trieste; CAPODANNO CARRO SOCIAL CLUB Sesto San Giovanni.

sesto san giovanni diciottenneStudente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, tre aggressori in fuga - Sesto San Giovanni, il ragazzo dell'istituto superiore De Nicola ferito all’addome. msn.com

sesto san giovanni diciottenneAttack in Sesto San Giovanni: 18-year-old stabbed outside school, perpetrators flee - Aggressioni tra coetanei davanti scuola: un 18enne accoltellato a Sesto San Giovanni. notizie.it

Aggressione a Sesto San Giovanni: 18enne accoltellato davanti scuola, responsabili in fuga - Aggressioni tra coetanei davanti scuola: un 18enne accoltellato a Sesto San Giovanni. notizie.it

Sesto San Giovanni, 18enne accoltellato fuori da scuola in via Saint Denis da tre ragazzi

Video Sesto San Giovanni, 18enne accoltellato fuori da scuola in via Saint Denis da tre ragazzi

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.