Sesto San Giovanni diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei È grave

Un giovane di 18 anni di origini egiziane è stato gravemente ferito da coltellate all’uscita di scuola a Sesto San Giovanni. L’aggressione, avvenuta davanti al liceo, ha coinvolto tre coetanei e ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sul motivo dell’attacco e sulle responsabilità.

Accoltellato all'uscita di scuola da tre coetanei, è grave. Uno studente 18enne, di origini egiziane, è stato colpito a coltellate fuori dal suo liceo a Sesto San Giovanni (nell'hinterland Milano). È accaduto poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo è stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Secondo quanto riferito da alcuni studenti, invece, gli aggressori sono arrivati da fuori e avrebbero preso di mira il ragazzo sbagliato.

L'agguato e i fendenti, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall’istituto De Nicola di via Saint Denis, a Sesto San Giovanni (hinterland nord di Milano), nel primo pomeriggio di mercoledì 1 - facebook.com facebook

