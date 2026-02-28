A Milano si concentra il 68% della potenza dei data center in Italia, e altri dieci sono previsti entro il 2029. La città rappresenta un centro strategico per il settore, con la maggior parte delle strutture lombarde situate nell’area metropolitana. La prima mappatura di questi impianti evidenzia chiaramente questa concentrazione di infrastrutture tecnologiche nel capoluogo meneghino.

Data center, la “grande Milano“ traina la crescita. La prima mappatura di queste strutture nell’area del capoluogo meneghino mostra dati chiari: la maggior parte di quelli presenti in Lombardia si trovano qui. E la Lombardia ospita quasi la metà dei data center presenti in Italia. I numeri sono stati presentati ieri dai referenti del progetto "ProdAction" di Craft-Centro di competenze per territori antifragili del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, nel corso della conferenza internazionale “Datascapes. “xploring the spatiality of digital infrastructures“. Il progetto, coordinato dal docente Eugenio Morello... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, un territorio strategico . Qui il 68% della potenza nazionale. Altri dieci in arrivo entro il 2029

Il Gruppo Fs presenta l’aggiornamento del piano strategico 2025-2029Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del Pnrr.

La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: "Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina"I nuovi tram transiteranno sulla riqualificata linea della “Milano-Limbiate“ per la primavera del 2029, dopo che gli amati “Frecciarancio“ sono stati...

Tutto quello che riguarda Milano.

Temi più discussi: Milano, un territorio strategico . Qui il 68% della potenza nazionale. Altri dieci in arrivo entro il 2029; Congresso Uilm Milano–Monza Brianza: Vittorio Sarti confermato Segretario generale, governare le crisi strutturali e le transizioni industriali - Uilm; Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di Imprese Vincenti da Milano; Allianz Powervolley Milano va all’Università, avviata una partnership con CUS Milano.

Milano, un territorio strategico . Qui il 68% della potenza nazionale. Altri dieci in arrivo entro il 2029Data center, la grande Milano traina la crescita. La prima mappatura di queste strutture nell’area del capoluogo meneghino mostra dati chiari: la maggior parte di quelli presenti in Lombardia si ... ilgiorno.it

Milano accelera: Pil a +1,7% nel 2026. Industria e Olimpiadi spingono la crescita: sul territorio 2,5 miliardi di produzione grazie ai Giochi. Restano le sfide su talenti e ...Studenti internazionali in aumento (20mila) e turismo in espansione (8,7 milioni di arrivi). Tengono gli investimenti in real estate (3,2 miliardi di euro), in calo l’attrattività verso le imprese est ... giornaledellepmi.it

Nel 1386, quando Gian Galeazzo Visconti pose la prima pietra del Duomo di Milano, nessuno poteva immaginare che quel cantiere avrebbe divorato marmo per i prossimi sei secoli. Il problema era geografico: il marmo rosa di Candoglia si trovava a 90 chilo - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, i dubbi sul malore del conducente. L'esperto: «Avrebbe dovuto attivarsi il meccanismo dell'uomo vigile» x.com