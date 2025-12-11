Il Gruppo Fs presenta l’aggiornamento del piano strategico 2025-2029

Il Gruppo FS ha annunciato l’aggiornamento del piano strategico 2025-2029, con investimenti record superiori a 18 miliardi di euro nel 2025. Una quota significativa, circa sette miliardi, sarà destinata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), segnando un importante passo avanti per lo sviluppo e la modernizzazione del settore ferroviario e dei trasporti in Italia.

Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all'attuazione del Pnrr. Più di 35 mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità Alta velocità di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15 per cento vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione.

