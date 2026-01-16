La linea Milano-Limbiate sarà completata entro il 2029, con un servizio di treni ogni dieci minuti verso la M3 Comasina. I nuovi tram, che circoleranno sulla linea riqualificata, sostituiranno i vecchi “Frecciarancio”, dismessi nel 2022. L’annuncio è stato confermato durante la recente riunione della Commissione comunale del Governo del territorio di Cormano, delineando i tempi di un importante intervento infrastrutturale per la mobilità locale.

I nuovi tram transiteranno sulla riqualificata linea della “Milano-Limbiate“ per la primavera del 2029, dopo che gli amati “Frecciarancio“ sono stati dismessi il 30 settembre 2022: questa è la tempistica aggiornata pochi giorni fa, durante la Commissione comunale del Governo del territorio di Cormano, che si è tenuta nell’aula consiliare di piazza Giussani. I tecnici e gli ingegneri di MM, che è la stazione appaltante per la costruzione della tratta da Milano Comasina M3 a Limbiate per poco più di 11 km, hanno illustrato alla giunta cormanese e ai consiglieri il progetto esecutivo, indicando anche i tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: "Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina"

Leggi anche: La nuova vita del Frecciarancio: dodici chilometri dalla Comasina (M3) fino a Limbiate. Prime corse nel 2029

Leggi anche: Guasto a un treno, treni in ritardo fino a 200 minuti sulla linea Milano-Domodossola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina.

La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: "Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina" - I nuovi tram transiteranno sulla riqualificata linea della “Milano- ilgiorno.it