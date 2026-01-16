La linea Milano-Limbiate pronta nel 2029 | Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina
La linea Milano-Limbiate sarà completata entro il 2029, con un servizio di treni ogni dieci minuti verso la M3 Comasina. I nuovi tram, che circoleranno sulla linea riqualificata, sostituiranno i vecchi “Frecciarancio”, dismessi nel 2022. L’annuncio è stato confermato durante la recente riunione della Commissione comunale del Governo del territorio di Cormano, delineando i tempi di un importante intervento infrastrutturale per la mobilità locale.
I nuovi tram transiteranno sulla riqualificata linea della “Milano-Limbiate“ per la primavera del 2029, dopo che gli amati “Frecciarancio“ sono stati dismessi il 30 settembre 2022: questa è la tempistica aggiornata pochi giorni fa, durante la Commissione comunale del Governo del territorio di Cormano, che si è tenuta nell’aula consiliare di piazza Giussani. I tecnici e gli ingegneri di MM, che è la stazione appaltante per la costruzione della tratta da Milano Comasina M3 a Limbiate per poco più di 11 km, hanno illustrato alla giunta cormanese e ai consiglieri il progetto esecutivo, indicando anche i tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: La nuova vita del Frecciarancio: dodici chilometri dalla Comasina (M3) fino a Limbiate. Prime corse nel 2029
Leggi anche: Guasto a un treno, treni in ritardo fino a 200 minuti sulla linea Milano-Domodossola
La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina.
La linea “Milano-Limbiate“ pronta nel 2029: "Ogni dieci minuti un treno per M3 Comasina" - I nuovi tram transiteranno sulla riqualificata linea della “Milano- ilgiorno.it
Il nuovo tram Limbiate–Milano diventa un progetto strategico anche per il capoluogo - Non è più solo un’opera attesa da anni nei comuni del Nord Milano, ma un’infrastruttura che ora riguarda direttamente anche il capoluogo. ilnotiziario.net
Metrotranvia Milano-Limbiate. Via ai lavori di demolizione - Erano attesi soprattutto dai pendolari cittadini, che hanno preso fino al 30 settembre 2022 i convogli del tram “Frecciarancio“ e che prendono, dal giorno dopo, i bus sostitutivi della linea 165 lungo ... ilgiorno.it
Vivere a Milano 2 significa essere vicini a tutto senza rinunciare alla tranquillità. Il quartiere, a ridosso del Parco Lambro, è ottimamente collegato con la città: • In meno di 5 minuti, grazie alla linea 925, si raggiungono le fermate Udine e Cascina Gobba della Li facebook
Disagi sulla linea Tirano–Milano, Patto per il Nord attacca Trenord: "Non pagate il biglietto" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.