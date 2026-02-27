A Milano, il tram 9 proveniente da piazza della Repubblica è deragliato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L'incidente ha causato un morto e diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno recuperato i feriti e constatato il decesso di una persona. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dell'incidente.

Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto A Milano il tram 9 proveniente da piazza della Repubblica è deragliato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. Al momento il bilancio provvisorio dell'incidente è un morto e oltre trenta feriti. La vittima accertata non era un passeggero del 9 e sarebbe stato investito dal mezzo proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Milano è deragliato un tram: un morto e diversi feriti

Tram deragliato a Milano, un morto e diversi feriti: gli aggiornamenti in direttaMilano, 27 febbraio 2026 – Un tram è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio a Milano: pesante il bilancio, un morto e una ventina di...

Leggi anche: Tram 9 deragliato a Milano: un morto e 39 feriti in viale Vittorio Veneto, ‘Un boato terribile’

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, un morto e diversi feriti

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Treno merci svia, stop a circolazione tra Verona e Isola della Scala; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Treno deragliato ad Andora,12 anni fa la storica rimozione; Tre morti, 100 feriti e quasi tutti assolti, ma la procura non ci sta. Per il disastro di Pioltello partirà il processo d'appello.

Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Arrivava velocissimo, poi c'è stato un boato: come un terremoto»«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava ... leggo.it

Tram deragliato a Milano, il video dell'incidente: il mezzo arrivava velocissimoUn tram della linea 9 è deragliato in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni il mezzo dopo ... leggo.it

È di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano x.com

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook