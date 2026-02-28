milano tram deragliato forse a causa di un malore del conducente

A Milano, ieri si è verificato un incidente che ha coinvolto il tram numero 9, il quale è deragliato durante il suo percorso. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’accaduto, cercando di capire cosa abbia portato all’incidente. Al momento non ci sono dettagli definitivi, e le indagini sono ancora in corso per chiarire la situazione.

A Milano gli inquirenti cercano di ricostruire cause e dinamiche dell'incidente di ieri che ha visto coinvolto il tram numero 9. Viaggiava sul tram deragliato il sessantenne trovato morto sotto il mezzo, che non era dunque un pedone. E' quanto emerso dalla ricostruzione dell'incidente della polizia locale, delegata dalla Procura di Milano ad effettuare le indagini. Muoiono Abdou Karim Toure', senegalese di 57 anni senza dimora, alto e brizzolato, uno dei senza dimora volto familiare nella zona, e Ferdinando Favia, commerciante 60enne di Vigevano. Il primo era a bordo del tram e i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo con un...

Tram deragliato a Milano: il malore del conducente all’origine della tragedia?Il tram numero 9, un moderno Tramlink bidirezionale di ultima generazione lungo 25 metri, stava percorrendo viale Vittorio Veneto in direzione Porta...

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”.

