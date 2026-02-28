Milano tram deraglia in viale Vittorio Veneto | due morti e oltre 40 feriti

Nel pomeriggio di venerdì a Milano, un tram della linea 9 che collega Porta Genova a Stazione Centrale è deragliato in viale Vittorio Veneto intorno alle 16. L’incidente ha causato due vittime e più di 40 feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell’ordine e i tecnici per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Il bilancio è pesante: due uomini hanno perso la vita e oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. La prima vittima è un italiano di 60 anni residente ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. La seconda è un uomo di origine senegalese, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio per l’incidente, manifestando vicinanza alle famiglie delle vittime. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato di una tragedia e ha precisato che “il tram ha saltato una fermata e arrivava a velocità”. Secondo quanto riportato dai colleghi, il conducente del tram, in servizio per Atm da 34 anni, avrebbe avuto un malore: “Mi sono sentito male, ho avuto un malore”, avrebbe detto agli operatori intervenuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

