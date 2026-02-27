Milano tram deraglia in viale Vittorio Veneto | un morto e oltre 20 feriti

A Milano, un tram della linea 9 si è schiantato in viale Vittorio Veneto poco dopo le 16, uscendo dai binari e terminando contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. L’incidente ha provocato un morto e oltre 20 feriti, tra cui alcuni gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, causando una vittima e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio stava viaggiando da piazza Repubblica in direzione Porta Venezia quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Lazzaretto, è uscito dai binari. Il mezzo ha deviato rispetto al tracciato previsto, ha abbattuto un semaforo ed è finito contro l’angolo di un edificio, sfondando la vetrina di un ristorante. Nel deragliamento sarebbero state investite alcune persone. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di un uomo morto, non ancora identificato, e di oltre venti feriti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Grave incidente nel pomeriggio a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa contro un edificio e investendo alcune persone.

