milano le immagini della rimozione del tram deragliato

A Milano, il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto è stato rimosso. L'operazione è stata eseguita con l'intervento di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici di Atm. Il mezzo è stato spostato dalle autorità nel corso della mattinata, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle cause dell'incidente.

È stato rimosso il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto a Milano. Il mezzo è stato spostato grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Atm. L'area dell'impatto resta transennata e presidiata dalla Polizia Locale. Intanto è tornata regolare la circolazione dei tram nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo AtmDue morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano.

I secondi dopo lo schianto: le immagini terribili del tram deragliato a MilanoColpiscono per la loro drammaticità le immagini successive al grave incidente del tram a Milano.

