Milano il conducente del tram 9 racconta | ‘Malore fermata saltata e lo scambio non attivato’

Il conducente del tram 9 di Milano, coinvolto nel deragliamento avvenuto oggi pomeriggio in viale Vittorio Veneto, ha raccontato alla Polizia Locale di aver avuto un malore che ha portato alla perdita di controllo del mezzo. Secondo quanto riferito, la corsa è stata interrotta, la fermata saltata e lo scambio non attivato, contribuendo all’incidente che ha causato due morti e circa cinquanta feriti.

Il tram 9 di Milano deragliato oggi pomeriggio, 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto, causando due morti e quasi cinquanta feriti, ha finalmente una voce diretta: quella del conducente. Ascoltato dalla polizia locale e dalla Procura di Milano, il tranviere ha fornito una prima versione dei fatti che, se confermata, chiarirebbe le dinamiche dell’incidente. “Un malore improvviso”, avrebbe detto il conducente, “mi ha fatto perdere il controllo del mezzo. Ho saltato una fermata e, non riuscendo ad attivare lo scambio, il tram è deragliato, finendo fuori dai binari”. Secondo il racconto, la mancata azione sullo scambio avrebbe portato il tram, che stava viaggiando a velocità sostenuta, a svoltare a sinistra, imboccando una linea diversa da quella prevista, fino a schiantarsi contro un edificio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

